Дональда Трампа и его дочь Иванку обвиняют в нарушении этики из-за фото с бобами
Президента США Дональда Трампа и его дочь Иваку обвинили в нарушении этики после фото с консервированными бобами. Так американский лидер, а вслед за ним и его наследница, решили поддержать испанскую компанию Goya Foods, базирующуюся в Нью-Джерси.
На этой неделе Трамп проводил встречу по стимулированию процветания испаноязычных предпринимателей в США. После этого производитель черных бобов Роберт Унан заявил, что "США благословенны тем, что у них есть такой президент как Трамп". Это заявление резко снизило популярность продукции, от Goya Foods отвернулись многие покупатели.
Все дело в том, что испанцы считают, что иммиграционная политика Трампа направлена против латиноамериканцев, в 2016 году президент США назвал мексиканцев "насильниками", а Сальвадор, мягко говоря плохой страной.
Производитель бобов не ожидал, что его продукцию будут рекламировать сам президент и его дочьФото: Twitter.com
Трамп в ответ на критику Уана опубликовал фото в Twitter в овальном кабинете, перед ним на столе стояли консервы - те самые банки с бобами. Вскоре фото с фасолью появилось на странице Иванки Трамп.
Управление по этике правительства США запустило проверку:
- Сотрудники исполнительной власти не могут использовать свои правительственные должности, чтобы поддерживать организацию (включая некоммерческую организацию), продукт, услугу или лицо, - говорится в сообщении офиса .
ИСТОЧНИК KP.RU