2020-07-16T09:18:46+03:00
В мире

Дональда Трампа и его дочь Иванку обвиняют в нарушении этики из-за фото с бобами

Продажи товара снизились после того, как директор испанской компании заявил, что США "благословенны, потому что у них есть такой президент, как Трамп"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп сфотографировался с консервами прямо в овальном кабинетеДональд Трамп сфотографировался с консервами прямо в овальном кабинетеФото: Instagram.com
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Президента США Дональда Трампа и его дочь Иваку обвинили в нарушении этики после фото с консервированными бобами. Так американский лидер, а вслед за ним и его наследница, решили поддержать испанскую компанию Goya Foods, базирующуюся в Нью-Джерси.

На этой неделе Трамп проводил встречу по стимулированию процветания испаноязычных предпринимателей в США. После этого производитель черных бобов Роберт Унан заявил, что "США благословенны тем, что у них есть такой президент как Трамп". Это заявление резко снизило популярность продукции, от Goya Foods отвернулись многие покупатели.

Все дело в том, что испанцы считают, что иммиграционная политика Трампа направлена против латиноамериканцев, в 2016 году президент США назвал мексиканцев "насильниками", а Сальвадор, мягко говоря плохой страной.

Производитель бобов не ожидал, что его продукцию будут рекламировать сам президент и его дочь Фото: Twitter.com

Производитель бобов не ожидал, что его продукцию будут рекламировать сам президент и его дочьФото: Twitter.com

Трамп в ответ на критику Уана опубликовал фото в Twitter в овальном кабинете, перед ним на столе стояли консервы - те самые банки с бобами. Вскоре фото с фасолью появилось на странице Иванки Трамп.

Управление по этике правительства США запустило проверку:

- Сотрудники исполнительной власти не могут использовать свои правительственные должности, чтобы поддерживать организацию (включая некоммерческую организацию), продукт, услугу или лицо, - говорится в сообщении офиса .

ИСТОЧНИК KP.RU

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