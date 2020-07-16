Умер Игорь Черных, оператор фильма "Бриллиантовая рука"

16 Июль 2020 2020-07-16T09:37:01+03:00

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Оператор фильмов "Бриллиантовая рука" и "Битва за Москву" и заслуженный деятель искусств РСФСР Игорь Черных умер в возрасте 88 лет, сообщили в союзе кинематографистов.

За свою карьеру кинооператора, которую Черных начал в 1955 году, он принял участие в создании более 20 картин. Игорь Черных сотрудничал с Леонидом Гайдаем, Юрием Озеровым, Евгением Матвеев, Алексеем Салтыковым и другими известными режиссёрами.

- Тяжело и горько прощаться с нашим товарищем. Он был очень интеллигентный, очень добрый и отзывчивый человек. Играл на гитаре и прекрасно пел. Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом. Светлая ему память, - сказано в сообщении гильдии кинооператоров.

Игорь Черных родился в 1932 году, а после окончания операторского факультета ВГИКа работал оператором-постановщиком на студии "Мосфильм".

В 1988 году Черных был награждён почётным званием заслуженного деятеля искусств, а позже - орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU