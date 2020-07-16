2020-07-16T09:34:35+03:00
Общество

От 0 до 10 миллионов за полгода: Появилось видео распространения коронавируса в мире

Специалисты из Global Stats визуализировали данные ВОЗ о перемещении Covid-19 [видео ]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Специалисты ВОЗ отправились в Китай, чтобы выяснить причину распространения вирусаСпециалисты ВОЗ отправились в Китай, чтобы выяснить причину распространения вирусаФото: REUTERS
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Ученые из Global Stats показали, как распространялся коронавирус в мире. Они визуализировали данные ВОЗ, начиная с января, когда у заболевания еще не было названия.

Изначально эпидемия носила локальный характер - зараженные были только в Китае. Всего за полгода число случаев заболевания достигло 10 миллионов.

От 0 до 10 миллионов за полгода: Появилось видео распространения коронавируса в мире.

За две недели до даты, когда официально было зарегистрировано новое заболевание, вирус уже перескочил в другую страну - болезнь подтвердили у женщины в Таиланде. Это был первый подтвержденный случай заражения вне КНР.

К 20 января болезнь докатилась до США. Однако, почти до середины марта американский президент Дональд Трамп настаивал, что коронавирус менее опасен, чем сезонный грипп, и гражданам страны не стоит его бояться. Сейчас США считается самой пострадавшей страной - почти 3,5 миллиона случаев заражения.

11 марта Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос объявил COVID-19 пандемией.

Но ученые из ряда стран допускают, что вирус мог попасть к ним раньше, чем считает ВОЗ. В сточных водах Милана коронавирус был уже в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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