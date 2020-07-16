2020-07-16T09:50:14+03:00
В мире

В МИД Армении и Азербайджана выразили готовность к переговорам по Карабаху

Наблюдателей ОБСЕ вернут в регион
Юлия САЛЬНИКОВА
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12 июля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе12 июля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границеФото: REUTERS
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Армения и Азербайджан выразили готовность к переговорам по Карабаху - это подтвердили в МИД стран.

- Сопредседатели приветствовали подтверждение министрами иностранных дел Армении и Азербайджана провести предметные переговоры по важнейшим аспектам нагорно-карабахского урегулирования как можно скорее,- сказано в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, решено вернуть в регион наблюдателей ОБСЕ, но как только "позволят обстоятельства".

Напомним, 12 июля в министерстве обороны Азербайджана заявили о боях на границе с Арменией, начался артиллерийский обстрел подразделениями армянских ВС. Потери есть с обеих сторон. В азербайджанском Минобороны утверждают, что уничтожили армянский опорный пункт. Ереван сообщил о гибели двух армянских офицеров.

Напряженность между сторонами возникла с выходом Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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