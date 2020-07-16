В МИД Армении и Азербайджана выразили готовность к переговорам по Карабаху
Армения и Азербайджан выразили готовность к переговорам по Карабаху - это подтвердили в МИД стран.
- Сопредседатели приветствовали подтверждение министрами иностранных дел Армении и Азербайджана провести предметные переговоры по важнейшим аспектам нагорно-карабахского урегулирования как можно скорее,- сказано в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Кроме того, решено вернуть в регион наблюдателей ОБСЕ, но как только "позволят обстоятельства".
Напомним, 12 июля в министерстве обороны Азербайджана заявили о боях на границе с Арменией, начался артиллерийский обстрел подразделениями армянских ВС. Потери есть с обеих сторон. В азербайджанском Минобороны утверждают, что уничтожили армянский опорный пункт. Ереван сообщил о гибели двух армянских офицеров.
Напряженность между сторонами возникла с выходом Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР.
ИСТОЧНИК KP.RU