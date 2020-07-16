В каком случае тест может не заметить коронавирус, рассказал вирусолог

16 Июль 2020 2020-07-16T10:06:02+03:00

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Вирусолог объяснил причину ошибочных результатов тестов на коронавирус. Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сообщила, что в России применяют 16 типов тестов на Covid-19, у них разная чувствительность. Это значит, что некоторые системы не смогут обнаружить наличие антител, если их в крови мало.

- Иногда все зависит от того, как выстроен процесс тестирования. Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов,- сообщила она в интервью РБК.

Однако, процент ошибки у российских тестов достаточно низкий, но он есть. Точность результатов у них 95-96 процентов. На оставшиеся 4-5 процентов как раз и приходятся ложные результаты. Вирусолог считает, что тестироваться, если есть симптомы новой инфекции, нужно несколько раз.

Заявление Попович сделала в качестве ответа на теорию швейцарского иммунолога, который заявил, что на самом деле не существует бессимптомных больных, у них, по его версии, есть иммунитет, и они нес способны заражать окружающих.

В США тоже считают, что часть тестов на антитела может быть ложноотрицательной.

ИСТОЧНИК KP.RU