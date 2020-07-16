2020-07-16T10:25:09+03:00
Общество

Директор Центра Гамалеи рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Ученые стали первыми, кто проверил на себе действие препарата, после вакцину ввели добровольцам
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Во время клинических испытаний доказана безопасность вакциныВо время клинических испытаний доказана безопасность вакциныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург бул одним из первых, кто проверил на себе действие вакцины. Разработчики препарата, который должен давать иммунитет от коронавируса, настолько уверены в своей разработке, что ввели себе вакцину. Говорят, не ради эксперимента, а чтобы никто из команды не "выпал" из рабочего процесса, заразившись Covid-19.

- Я поставил себе вакцину 30 марта. Чувствую себя прекрасно. И не только я, все мои коллеги. Ничего не было из побочных. Даже импотенции. В последнее время про любой препарат, который хотят скомпрометировать, говорят, что он влияет на потенцию, - заявил Гинцбург РИА Новости.

Ученые получили допуск к проведению клинических испытаний. В Сеченовском университете вакцину вводили добровольцам. Этот этап завершен, доказана безопасность препарата. Первая группа добровольцев уже отправилась по домам, правда, ученые продолжат наблюдать за их состоянием, чтобы оценить, насколько долго сохраняется иммунитет.

Александр Гинцбург о клинических исследованиях вакцины от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Учёные смогли вычислить среднее количество мыслей человека за сутки
Губернатор Приамурья Василий Орлов поставил задачу на 80% обеспечивать регион местными овощами
В России за сутки выявлено 6 428 новых случаев коронавируса
Лежал в морге с открытыми глазами и дышал: Врачи пытались убедить дочь, что ее отец умер
Против сестры Ким Чен Ына хотят возбудить дело из-за уничтожения межкорейского офиса
Директор Центра Гамалеи рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
В каком случае тест может не заметить коронавирус, рассказал вирусолог
В Госдуме за нарушение тишины в домах предложили штрафовать на 50 тысяч рублей
В МИД Армении и Азербайджана выразили готовность к переговорам по Карабаху
От 0 до 10 миллионов за полгода: Появилось видео распространения коронавируса в мире
Умер Игорь Черных, оператор фильма "Бриллиантовая рука"
Дональда Трампа и его дочь Иванку обвиняют в нарушении этики из-за фото с бобами
Минэк назвал 50 самых востребованных профессий
Сбой в Instagram 16 июля 2020: Пользователи не могут обновить ленту новостей
Полиция получит доступ к «серым» сим-картам
Президент Польши распознал розыгрыш российских пранкеров по слову "зубровка"
Психолог рассказала, как отличить флирт от домогательств
Минобороны Армении опубликовало видео атаки Азербайджана на армянское село
В Минздраве назвали регионы с самой высокой выживаемостью при раковых заболеваниях
Российские педагоги рассказали о чертах плохого и хорошего учителя
Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боёв с Арменией
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом на пост президента США
Последние новости на утро 16 июля 2020: В Турции разбился самолет с силовиками