Лежал в морге с открытыми глазами и дышал: Врачи пытались убедить дочь, что ее отец умер

Врачи увезли мужчину в больницу и объявили родственникам о его смерти Фото: REUTERS

Чудовищный случай произошел в Колумбийском морге. Живого 67-летнего Хуана Хосе Муноса Ромеро не хотели выпускать оттуда.

Мужчину доставили в больницу с высоким артериальным давлением, а после чего сообщили его родственникам, что он умер.

Родным не дали увидеть тело из-за эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, но его дочь пробралась в морг.

Там она увидела живого отца, который лежал с открытыми глазами и дышал. Врачи объяснили, что это естественный процесс после смерти.

Молодая женщина настояла на том, чтобы отца выпустили из морга. Его отвезли в в другую больницу, где он теперь проходит лечение.

Ситуация сказалась на больном, теперь он страдает еще и от ишемии, сообщает портал El Nacional.

Подобная ситуация случилась и в Индии. Мужчину после ДТП объявили мертвым. Родные успели организовать похороны, но во время траурной церемонии присутствовавшие заметили, что ноги "почившего" двигаются. Его сразу же отправили в больницу, где врачи констатировали, что жив, но находится в критическом состоянии.

Пациента в срочном порядке подключили к аппарату ИВЛ.