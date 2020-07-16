Против сестры Ким Чен Ына хотят возбудить дело из-за уничтожения межкорейского офиса

16 Июль 2020 2020-07-16T10:41:51+03:00

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Сестра лидера Северной Кореи, Ким Ё Чжон, может стать фигуранткой уголовного дела из-за уничтожения межкорейского офиса. В прокуратуру Республики Корея поступила жалоба от южнокорейского юриста Ли Кён Чже.

По данным агентства Yonhap, таким образом мужчина хотел бы привлечь внимание общественности к отношениям Севера и Юга, которые ухудшились после взрыва общего здания. Офис в Кэсоне использовали для переговоров между Северной и Южной Кореей, однако, во время пандемии коронавируса здание опустело, такие приняты меры по сдерживанию вируса.

Сестра Ким Чен Ына на совещании партии заявила, что Южную Корею ждет "трагический сценарий", она назвала совместный офис бесполезным и обвинила "соседей" в поддержке провокаторов. По ее версии, южнокорейские власти не предприняли мер, чтобы наказать активистов, отправляющих с Юга на Север провокационные листовки против действующих властей Северной Кореи.

ИСТОЧНИК KP.RU