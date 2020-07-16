В Москве самое низкое число заразившихся коронавирусом за сутки с апреля

16 Июль 2020 2020-07-16T12:57:47+03:00

Рекордно низкое число заразившихся коронавирусом выявили в Москве с начала апреля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Москве зафиксировано рекордно низкое число заразившихся коронавирусом за сутки. 531 случай зарегистрировали врачи в больницах. Общее количество инфицированных с начала апреля в столице увеличилось до 231 801. Об этом сообщили в оперативном штабе 16 июля.

Начиная с 4 апреля показатели заразившихся в сутки уменьшились. Тогда в столице зафиксировали 434 новых заболевших. Пока столица не перешагнула этот рубеж, но врачи отмечают положительную тенденцию в борьбе с коронавирусом.

Специалисты говорят, что суточный прирост в столице оказался наименьшим среди всех регионов России - на уровне 0,23%.

Оперативный штаб также передал и информацию о летальных исходах за сутки. Таких случаев подтверждено 24, выздоровели от коронавирусной инфекции 1 145 пациента. В настоящее время медики отмечают, что всего вылечились от COVID-19 уже почти 73% всех заболевших.

По данным сайта стопкоронавирус.ру всего в России с начала пандемии 752 797 случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровело 531 692 человека, погибло 11 937.

Данные предоставлены Оперативным штабом Фото: Оперштаб

ИСТОЧНИК KP.RU