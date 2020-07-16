В МИД России рассказали о возможном визите Макрона в Москву

16 Июль 2020 2020-07-16T11:22:29+03:00

Президент Франции ранее говорил, что собирается прилететь в Москву в конце лета Фото: REUTERS

Президент Франции планировал посетить Россию 9 мая, но из-за пандемии коронавируса ему пришлось отказаться от этих планов

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В МИД России сообщили о подготовке к визиту в Москву президента Франции Эммануэля Макрона. Напомним, он планировал прилететь в Россию в мае, на торжества, приуроченные к празднованию 75-летия Победы. Но 9 мая Парад Победы в России отменили в связи с пандемией коронавируса. Ситуация с эпидемией до сих пор не стабилизировалась, поэтому визит французского лидера пришлось отложить.

- Действительно, есть принципиальная договоренность о визите Макрона в Россию,- подтвердил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Грушко.- Можно предположить, что из международной проблематики будет обсуждаться весь спектр проблем, связанных со стратегической стабильностью, с ситуацией в сфере контроля над вооружениями, европейская безопасность.

Он добавил, что президенты обсудят ситуацию в Ливии и Сирии, меры борьбы с коронавиурсом.

Дата визита Макрона пока не определена.

В июне Владимир Путин во время видеоконференции пригласил Макрона в Россию. Французский президент подтвердил, что планирует посетить Москву в конце лета, если позволит эпидобстановка.

ИСТОЧНИК KP.RU