В МИД России рассказали о возможном визите Макрона в Москву
В МИД России сообщили о подготовке к визиту в Москву президента Франции Эммануэля Макрона. Напомним, он планировал прилететь в Россию в мае, на торжества, приуроченные к празднованию 75-летия Победы. Но 9 мая Парад Победы в России отменили в связи с пандемией коронавируса. Ситуация с эпидемией до сих пор не стабилизировалась, поэтому визит французского лидера пришлось отложить.
- Действительно, есть принципиальная договоренность о визите Макрона в Россию,- подтвердил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Грушко.- Можно предположить, что из международной проблематики будет обсуждаться весь спектр проблем, связанных со стратегической стабильностью, с ситуацией в сфере контроля над вооружениями, европейская безопасность.
Он добавил, что президенты обсудят ситуацию в Ливии и Сирии, меры борьбы с коронавиурсом.
Дата визита Макрона пока не определена.
В июне Владимир Путин во время видеоконференции пригласил Макрона в Россию. Французский президент подтвердил, что планирует посетить Москву в конце лета, если позволит эпидобстановка.
ИСТОЧНИК KP.RU