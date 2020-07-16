Госдума рассмотрит законопроект о штрафах до 15 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы в размере до четырёх миллионов рублей за отказ удалить с сайтов информацию, запрещённую в Российской Федерации. За повторные нарушения для юридических лиц размер штрафа может достигать 15 миллионов рублей.
Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.
Отмечается, что штрафы будут предусмотрены за не предпринятые провайдерами и владельцами сайтов меры по ограничению доступа и удалению информации. Закон будет распространяться на видехостинг YouTube, а также социальные сети Twitter, Instagram и Facebook, сообщает "Интерфакс".
Согласно проекту закона, штраф за подобное правонарушение будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 200 до 400 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей для юридических лиц и владельцев сайтов или информационных ресурсов в Интернете.
Повторные нарушения закона будут наказываться штрафом в размере 200 - 500 тысяч рублей для граждан, 800 тысяч - один миллион для должностных лиц и 8 - 15 миллионов для юридических лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU