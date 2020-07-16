2020-07-16T11:59:12+03:00
Общество

В России утонуло 145 детей с начала 2020 года

МЧС отмечает, что виной тому невнимательное отношение со стороны взрослых
Анастасия РЫШКОВА
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С начала года в водоемах утонуло более 145 детейС начала года в водоемах утонуло более 145 детейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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МЧС РФ предоставила данные, что 145 детей погибли на водоемах в разных регионах России с начала текущего года. Основной причиной трагедии служба отмечает невнимание родителей к своим детям.

"За прошедшие полгода на воде уже погибли 145 детей. Причиной в большинстве случаев стало отсутствие внимания к несовершеннолетним со стороны взрослых. Оставленные без присмотра родителей, дети гибнут чаще всего в необорудованных для отдыха местах", - отметили специалисты.

МЧС также отмечает, что люди игнорируют знаки и купаются в запрещенных для этого местах. Но и административная ответственность за нарушение правил охраны жизни людей в административном законодательстве в ряде субъектов РФ отсутствует.

"Ответственность за личную безопасность лежит, прежде всего, на самих гражданах. Пренебрежение знаками, запрещающими купание, может обернуться трагедией. Взрослые обязаны контролировать времяпрепровождение детей", - подчеркнули в министерстве.

Инспекторы ГИМС МЧС России вместе с добровольцами общественных организаций и объединений провели около 400 мероприятий, которые были направлены на предупреждение трагедий на воде в летний период, сообщает ТАСС.

Ранее начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС РФ Дмитрий Тарасов сообщил, что на 14% увеличилось число несчастных случаев с участием детей по отношению к прошлому году. Но при этом, за 10 лет гибель людей от подобных случаев сократилась с 4,5 тыс. до 3 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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