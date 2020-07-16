2020-07-16T12:01:14+03:00
В мире

Экономика Китая растет после трехмесячного спада из-за коронавируса

Аналитики считают, что это может быть предвестником мировой экономики после кризиса пандемии коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Китай первым в мире столкнулся с новым вирусом и первым начал восстановлениеКитай первым в мире столкнулся с новым вирусом и первым начал восстановлениеФото: REUTERS
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Экономика Китая начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. После трехмесячного спада, показатели выросли на 3,2 процента по сравнению с прошлым годом. Тогда как аналитики из Refinitiv прогнозировали спад - нынешние показатели оказались на 2,5 процентов выше прогнозируемых.

- Это может быть хорошим знаком для глобального восстановления мировой экономики после пандемии,- сообщают CNN.

За первый квартал экономика Китая сократилась на 14 триллионов долларов, это 6,8 процентов, самое большое снижение с 90-х годов. Но число случаев заражения снизилось за три месяца достаточно сильно, чтобы промышленность страны вновь начала набирать обороты. В июне промышленное производство выросло на 4,8 процентов.

Сейчас в Китае работают над тем, чтобы увеличить показатели по розничным продажам, тут падение по сравнению с прошлым годом в 1,8 процентов.

- Люди не покинут свою квартиру и не станут расходовать средства, пока не почувствуют уверенность в том, что в этой среде нет вирусов, - пишет Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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