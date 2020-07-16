2020-07-16T12:19:53+03:00
В мире

Вторая волна коронавируса во Франции: Маски сделали обязательными

Медики считают, что увеличение числа зараженных - это вторая волна коронавируса во Франции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ношение масок уже сделали обязательным в ряде регионовНошение масок уже сделали обязательным в ряде регионовФото: REUTERS
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Вторая волна коронавируса во Франции заставила власти вновь вводить ограничения, которые отменили ранее. Со следующей недели маски в помещениях и общественном транспорте станут обязательными. Без них людей могут не обслуживать или не пустить на входе. Об этом сообщает агентство AFP.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что рассматривает возможность введения такого правила пна территории всей страны, правда, с августа. Но ситуация пошла по не самому лучшему сценарию. После спада заболеваемости вновь регистрируют рост - во Франции уже больше 210 тысяч зараженных.

Маски уже сделали обязательными в некоторых частях северо-западного французского региона Майенн после роста там случаев заражения, сообщает Reuters.

Число смертей во Франции от нового коронавируса превысило 30 тысяч человек.

Как сделать маску из старой футболки.Главный хирург Соединенных штатов показал всем свой способ сделать маску из подручных средств. Доставайте ненужную футболку с дальней полки шкафа, она сгодится в качестве средства индивидуальной защиты от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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