2020-07-16T12:21:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Пациенты, перенесшие коронавирус в тяжёлой форме, могут не вакцинироваться

Глава центра им. Гамалеи сообщил, что антител будет достаточно для защиты от заражения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Врач оценил необходимость вакцинации после тяжелой формы COVID-19Врач оценил необходимость вакцинации после тяжелой формы COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжёлой форме, могут в ближайшее время не вакцинироваться от COVID-19, поскольку имеющихся антител будет достаточно для защиты от заражения на какое-то время.

- Как показали уже довольно многочисленные исследования, у них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови, - рассказал РИА Новости глава центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист также отметил, что срок, на который будет работать защита антител, пока неизвестен.

Ранее начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник медицинской службы Сергей Борисевич в интервью KP.ru рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавируса и как шёл процесс разработки вакцины, испытания которой начались в апреле.

Также на сайте сообщали, что вакцина пройдет все стадии тестирования в самое ближайшее время и поступит в широкий медицинский оборот уже 14 – 15 августа. В институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.

Второй группе добровольцев ввели второй компонент вакцины от коронавируса.Двадцати добровольцам второй группы ввели второй компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции. На 42-й день после первой вакцинации участники эксперимента вернутся в госпиталь для прохождения итогового медосмотра и диагностики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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