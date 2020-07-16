2020-07-16T13:37:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Специалист назвал дату окончания второй фазы испытаний российской вакцины от коронавируса

Третий этап будет проходить за рубежом
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августаВторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса института имени Гамалеи будет завершена 3 августа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Сразу после этого начнётся третья стадия испытания вакцины, разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она пройдёт не только в России, но и за рубежом, в том числе в странах Ближнего Востока.

- Мы ожидаем регуляторное одобрение для начала использования российской вакцины уже буквально в августе-сентябре, - отметил глава РФПИ.

Кирилл Дмитриев также рассказал, что уже привился от коронавируса, сообщает Интерфакс. Вторая вакцинация, по его расчету, должна продлить иммунитет до двух лет.

Сайт KP.ru также сообщал, что полная вакцинация россиян от коронавируса может завершиться в начале следующего года.

Выписка добровольцев, испытавших вакцину от коронавируса.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аналитики назвали сроки выхода экономики России из кризиса
В НИИ гриппа в Санкт-Петербурге начинают испытания трех зарубежных вакцин от коронавируса
Депутат из партии Зеленского Тищенко станцевал тверк во время телепередачи
"За глумление над правилами": В Гоа введен режим самоизоляции
В Москве самое низкое число заразившихся коронавирусом за сутки с апреля
Вакцинацию россиян от коронавируса собираются завершить в начале 2021 года
Хакеры атаковали сервис с результатами ЕГЭ
Владимир Путин перенес рабочую поездку в Крым на 20 июля
«АЛЫЙ ПАРУС» в новом плавании
В Кремле назвали грубым давлением на бизнес в Европе угрозы США ввести санкции против "Северного потока 2"
Специалист назвал дату окончания второй фазы испытаний российской вакцины от коронавируса
На тушение пожаров регионам выделят 2,6 миллиарда рублей
В Германии не изменят позиции по "Северному потоку 2" из-за угроз США
У каждого главреда свой почерк
В России утонуло 145 детей с начала 2020 года
Пациенты, перенесшие коронавирус в тяжёлой форме, могут не вакцинироваться
26 сентября Тульскому кремлю исполнится 500 лет
Вторая волна коронавируса во Франции: Маски сделали обязательными
Экономика Китая растет после трехмесячного спада из-за коронавируса
Собор Святой Софии в Турции будут охранять как всемирное наследие
В МИД России рассказали о возможном визите Макрона в Москву
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах до 15 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию
Учёные смогли вычислить среднее количество мыслей человека за сутки
Губернатор Приамурья Василий Орлов поставил задачу на 80% обеспечивать регион местными овощами
В России за сутки выявлено 6 428 новых случаев коронавируса