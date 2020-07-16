Владимир Путин перенес рабочую поездку в Крым на 20 июля

16 Июль 2020 2020-07-16T13:04:47+03:00

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Президент Владимир Путин изменил рабочие планы и перенес с четверга, 16 июля, на понедельник, 20 июля, поездку в Крым.

- Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник, рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник,- сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, президент уже сегодня соберет совещание по бюджету. Это будет предварительное обсуждение.

Напомним, бюджет будут определять с учетом возможных изменений, которые внесут в Национальные проекты. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил увеличить сроки реализации этих госпрограмм. Изначально планировалось, что целевых показателей достигнут к 2024 году. Этот срок собираются сдвинуть на 2030 год в связи с изменениями, которые произошли в период пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU