Хакеры атаковали сервис с результатами ЕГЭ

16 Июль 2020 2020-07-16T12:50:14+03:00

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Хакеры попытались взломать сервис для ознакомления с результатами ЕГЭ (Единый государственный экзамен). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Речь идет о портале check.ege.edu.ru.

- Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ (check.ege.edu.ru) подвергся серьезной хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита. Работоспособность и доступность сервиса в ходе атаки были сохранены. Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с, - говорится в сообщении.

На момент атаки первые результаты экзаменов еще не были загружены в систему. Поэтому никаких особых проблем ни для работы сайта, ни для участников ЕГЭ атака не создала. Сейчас, когда все неполадки уже устранены, участники могут спокойно ознакомиться со своими баллами.

В Рособрнадзоре заявили, что атака была проведена с использованием бот-сети. Вредоносная активность на сайт шла с зарубежных IP-адресов, что, впрочем, не означает, что атаку устроили именно зарубежные хакеры.

- Мощность нагрузки может говорить о том, что атака была спланирована и для ее реализации были подключены серьезные ресурсы", - заявил заместитель директора Федерального центра тестирования Станислав Афанасьев.

Ранее стало известно о результатах первых ЕГЭ по литературе, географии и информатике. Несмотря на то, что последние три месяца выпускники учились дистанционно, их средний балл даже вырос. Сегодня, 16 июля, ученики сдают экзамены по обществознанию и химии.

ИСТОЧНИК KP.RU