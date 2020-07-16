Депутат из партии Зеленского Тищенко станцевал тверк во время телепередачи

16 Июль 2020 2020-07-16T13:29:46+03:00

"Слуга народа" смутил не только зрителей, но и ведущего

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В партии Владимира Зеленского, бывшего КВНщика, как говаривал Юлий Гусман "все такие талантливые, а ведь их этому никто не учил". Вот, например, глава киевской городской организации партии "Слуга народа" Николай Тищенко, тот который собирался стать мэром Киева, оказывается, умеет танцевать тверк.

И ладно бы, если бы домашний ролик случайно "утек" в Сеть, но нет - Тищенко станцевал прямо во время съемок телепередачи. Его пригласили стать гостем программы "Караоке на колесах". Что было дальше, можно увидеть в коротком ролике, облетевшем Интернет.

Депутат сперва активно подпевал песне Насти Каменских "Хочу попу как у Ким", затем станцевал тверк, повернувшись главным тверковским местом к камере.

Украинцы от такого выступления депутата остались в шоке. В Сети они делились впечатлениями, кто-то говорил, что танец олицетворяет все творящееся в стране, кто-то просто хотел "танец развидеть". Удивленным оказался и ведущий Вячеслав Демин, который вначале пытался оценить шутку, но потом сел, смущенно сложив на коленях руки.

Это не первый скандал, который устроил Тищенко. Ранее он назвал годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС "очень большим и важным праздником".

Депутат станцевал тверк под песню «Хочу попу как у Ким».

ИСТОЧНИК KP.RU