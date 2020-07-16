2020-07-16T13:46:55+03:00
Общество

В НИИ гриппа в Санкт-Петербурге начинают испытания трех зарубежных вакцин от коронавируса

Добровольцами станут несколько тысяч человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Третий этап исследований подразумевает масштабную проверку препарата на людяхТретий этап исследований подразумевает масштабную проверку препарата на людяхФото: Мария ЛЕНЦ
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В России начинаются испытания на добровольцах трех импортных вакцин от коронавируса. Клинические испытания, как сообщают ТАСС, пройдут в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге. Клинические испытания - это третья фаза исследований, чтобы получить допуск к ней компании-разработчики должны были доказать безопасность препарата во время испытаний первых двух фаз.

- Там несколько десятков и даже сотен человек были привиты, вакцины были безопасны, они показали иммунологический ответ. И сейчас это уже исследование [проходит] на тысячах [человек], это мультицентровое исследование в разных странах, которое позволит оценить эффективность этой вакцины,- сказал директор института Дмитрий Лиознов.

Он не назвал страны, ученые которых проводят в России испытания.

Известно, что китайские исследователи планировали масштабное тестирование в России, Бразилии и Саудовской Аравии в рамках проверки вакцины Ad5-nCov. Проверка этого препарата прошла еще в мае в КНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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