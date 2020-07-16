Аналитики назвали сроки выхода экономики России из кризиса
Аналитики сообщили, когда российская экономика сможет выйти из кризиса, вызванного падением цен на нефть и ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. Восстановление займёт порядка четырёх лет, считают эксперты Economist Intelligence Unit.
Такой срок восстановления экономики в России обусловлен низкими ценами на энергоресурсы, сообщает Forbes.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по данным Центробанка, уровень сокращения экономики России во втором квартале текущего года составил примерно 9,5-10%.
Также сообщалось, что мировая экономическая активность постепенно вернётся к росту и восстановится после пандемии коронавируса в третьем квартале 2020 года, однако распространение болезни и введенные правительствами государств ограничений будут иметь значительные и долгосрочные последствия.
О застое, в котором находится экономика России, также заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Однако он отметил, что темпы её роста могут составить 3-5%.
ИСТОЧНИК KP.RU