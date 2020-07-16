Аналитики назвали сроки выхода экономики России из кризиса

16 Июль 2020 2020-07-16T13:56:36+03:00

Аналитики рассказали, когда российская экономика выйдет из кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономические сложности в стране вызваны по большей части низкими ценами на энергоресурсы

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Аналитики сообщили, когда российская экономика сможет выйти из кризиса, вызванного падением цен на нефть и ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. Восстановление займёт порядка четырёх лет, считают эксперты Economist Intelligence Unit.

Такой срок восстановления экономики в России обусловлен низкими ценами на энергоресурсы, сообщает Forbes.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по данным Центробанка, уровень сокращения экономики России во втором квартале текущего года составил примерно 9,5-10%.

Также сообщалось, что мировая экономическая активность постепенно вернётся к росту и восстановится после пандемии коронавируса в третьем квартале 2020 года, однако распространение болезни и введенные правительствами государств ограничений будут иметь значительные и долгосрочные последствия.

О застое, в котором находится экономика России, также заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Однако он отметил, что темпы её роста могут составить 3-5%.

ИСТОЧНИК KP.RU