2020-07-16T14:11:38+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какой будет вторая половина лета в России

Перепады жаркой и прохладной погоды будут чередоваться в течение всего сезона
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в РоссииВ Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в РоссииФото: Диля Ахмадишина
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Любителям жаркой погоды в этом году крупно повезло. Вторая половина лета обещает быть очень теплой и даже жаркой, температура будет регулярно подниматься выше нормы. Причем, это касается не только Европейской России, но и всех остальных регионов. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Но не стоит сильно обольщаться. По словам Вильфанда, погода все таки будет неоднородной.

- В целом температура будет выше нормы, но, при этом, перепады жаркой и прохладной погоды будут чередоваться в течение всего сезона, - заявил метеоролог в эфире ИА НСН.

Что касается Московского региона, то пока погода оставляет желать лучшего.

- Температура держится в пределах 15-18 градусов. Я бы сказал, что сейчас Москва находится в летнем режиме, но в Нарьян-Марском исполнении. То есть такое лето должно быть где-нибудь в Заполярье, - добавил Вильфанд.

В четверг и пятницу погода в столице останется прохладной - не больше 20 градусов тепла. Однако к выходным в Москве заметно потеплеет, и температура приблизится к климатической норме. - до 23-24 градусов. Но и это ненадолго - уже в среду москвичей ждет очередное понижение температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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