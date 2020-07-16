В ООН предупредили об угрозе биотерроризма на фоне пандемии коронавируса

16 Июль 2020 2020-07-16T14:54:03+03:00

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что страны не готовы противостоять возможному применению террористами биологического оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Пандемия коронавируса продемонстрировала неготовность властей многих стран к противостоянию перед биологическим оружием, которое могут использовать террористы, заявил заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков.

- Хотя биологические террористические акты маловероятны, угрозу следует рассматривать как реальную, - сообщил ТАСС Воронков.

Замглавы ООН также рассказал, что за период пандемии экстремистские объединения уже призывали создать оружие на базе вируса COVID-19.

Ради предотвращения угрозы в ООН для всех участников организации разработали масштабную программу, включающую взаимодействие с правоохранительными органами, вооружёнными силами, разведывательными органами, учёными и специалистами здравоохранения.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что сбежавшие из Уханя китайские учёные рассказали ФБР правду о коронавирусе, а политтехнолог Стивен Бэннон считает COVID-19 утечкой уханьской лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU