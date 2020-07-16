В Британии заявили, что Меган Маркл собирается баллотироваться на пост президента США

16 Июль 2020 2020-07-16T14:40:36+03:00

Многие до сих пор не понимают истинную цель выхода Гарри и Меган из королевской семьи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследователь королевской семьи считает, что это и есть цель плана супруга принца Гарри

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Рэпер Канье Уэст, кажется, открыл "открыл шлюзы", отделяющие Белый дом и шоу-бизнес. Музыкант официально стал кандидатом в президенты США. Вслед за ним такой статус может получить актриса и жена британского принца Гарри Меган Маркл. По крайней мере так утверждает исследователь королевской семьи, журналист Беверли Тернер.

Она заявила, что президентство - цель плана Маркл, именно поэтому она уговорила супруга не только покинуть Британию, но и королевскую семью. Параллельно она заработала авторитет у многих людей по всему миру, в том числе в США.

- Она будет баллотироваться в президенты, я не сомневаюсь в этом,- сказала Тернер в интервью Express. - У меня есть достаточно точные авторитетные данные по этому поводу. Президенты могут быть и хуже, я хотела бы видеть женщину смешанной расы в Белом доме.

Она не стала уточнять, будет ли Меган Маркл выдвигать свою кандидатуру на этих или следующих выборах в США.

Кстати, на этой неделе актриса выступила с речью на мероприятии Girl Up "Женщина в руководстве".

ИСТОЧНИК KP.RU