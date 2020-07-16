2020-07-16T14:57:54+03:00
Политика

Путин и Роухани обсудили ядерную сделку и коронавирус

Также президенты в телефонном разговоре затронули тему сотрудничества по Сирии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин и Роухани обсудили сотрудничество по Сирии, СВПД и коронавирусПутин и Роухани обсудили сотрудничество по Сирии, СВПД и коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани провели переговоры по телефону и обсудили ядерную сделку, сотрудничество по Сирии, снятие оружейного эмбарго против Тегерана, а также пандемию коронавируса, сообщается на сайте президента Ирана.

Роухани заявил о необходимости продолжения совместного диалога между Москвой, Анкарой и Тегераном в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. Глава Ирана также подчеркнул, что все стороны, подписавшие Совместный всеобъемлющий план действий, должны продолжать сохранять его и реализовывать.

- Роухани подчеркнул, необходимость противостоять односторонним подходам, а также действиям и попыткам США противодействовать окончанию оружейного эмбарго против Ирана, - также сказано в заявлении пресс-службы Роухани.

Путин выразил готовность Москвы продолжать оказывать поддержку СВПД и настаивать на его выполнении. В ответ Роухани выразил признательность.

Президенты обсудили коронавирус, отметив необходимость совместной борьбы с пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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