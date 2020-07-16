2020-07-16T14:58:28+03:00
Общество

Россияне стали реже пользоваться услугами каршеринга

Эксперты выяснили, как коронавирус сказался на работе сервиса
Анастасия РЫШКОВА
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В период пандемии коронавируса граждане предпочли использовать личный транспорт, отказавшись от каршерингаВ период пандемии коронавируса граждане предпочли использовать личный транспорт, отказавшись от каршерингаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперты «Авито Авто» выяснили, как пандемия коронавируса сказалась на отношении граждан к каршерингу. Опрос был проведен среди 10 тысяч пользователей сервиса.

Двадцать процентов респондентов в момент распространения коронавируса в стране решили приобрести собственный автомобиль, тем самым отказавшись от услуг каршеринга. Приблизительно такое же количество людей стали реже использовать автомобили сервиса из-за риска инфицирования COVID-19.

Из опрошенных лишь 35% вернулись к услугам аренды автомобиля. Пользоваться чаще поездками стали 20% горожан. Они отмечают, что не желают пользоваться общественным транспортом из-за страха заразиться коронавирусом.

Из всех опрошенных лишь 16% считают каршеринг безопасным, а 14% имеют противоположное мнение и предпочитают пользоваться услугами такси, сообщают Известия.

На фоне общемировой пандемии коронавируса в России были введены меры безопасности, включающие в себя использование масок, социальную дистанцию 1,5 метра и дезинфекцию. Эти правила были введены во всех общественных организациях, в том числе и городском транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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