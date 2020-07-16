Путин рассказал о снижении ВВП России в период нерабочих дней

16 Июль 2020 2020-07-16T15:11:05+03:00

По оценкам, в апреле, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12%, сообщил Владимир Путин Фото: REUTERS

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В период объявленных нерабочих дней в апреле ВВП России сократился на 12%, сообщил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что в мае снижение показателя составило 10,9%.

Главной задачей экономической политики России президент назвал восстановление уровня занятости населения.

- Сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи, - заявил глава государства.

При этом, отметил Путин, на рынке остаются сложности: в стране увеличилась доля безработных, три миллиона человек зарегистрированы в центрах занятости.

Президент также отметил, что все точечные решения по поддержке экономики и россиян, принятые властями, были верными. Шаги были беспрецедентными, но они смогли сгладить остроту кризиса, добавил Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790902" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин на совещании по вопросам бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU