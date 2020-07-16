2020-07-16T15:48:08+03:00
В мире

Покричать на долины Исландии: Министерство туризма страны предлагает необычный отдых

Ученые отмечают, что крик снимает напряжение и стресс
Анастасия РЫШКОВА
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Министерство туризма Исландии предлагает туристам покрикать в одиночестве на природеМинистерство туризма Исландии предлагает туристам покрикать в одиночестве на природеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство туризма Исландии разработало специальную программу для туристов и жителей.Теперь можно будет «покричать на просторах страны». Предложение появилось на сайте ведомства совсем недавно, но уже стало популярным.

Тур предполагает «выезд» на природную зону, где желающие могут покричать. На сайте можно записать свой крик, тем самым сняв стресс, вызванное домашним «заточением».

«Вы многое пережили в этом году и похоже, что вам нужно идеальное место, чтобы отпустить ваши эмоции», — говорится на сайте «для крика».

Крик записанный на сайте потом транслируется через колонки, которые разработчики установили по всей стране.

В акции приняли участие Мюнхен, Лос-Анжелес, Лондон и многие другие города.

Таким необыкновенным образом организаторы пытаются привлечь в Исландию туристов. По их мнению покричав в микрофон компьютера, на экране которого изображена долина, людям захочется приехать и покричать на просторах страны по настоящему. После необычного развлечения, пользователи интернета могут перейти в раздел выбора тура. Создатели уверены, что программа безопасна, нет риска заразится коронавирусом, и она будет проводится для семейных групп и индивидуально.

Разработчики ссылаются на ученых, которые отметили, что крик снимает напряжение и стресс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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