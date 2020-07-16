2020-07-16T15:28:45+03:00
В мире

Ильхам Алиев отправил в отставку главу МИД Азербайджана

Новым министром иностранных дел стал Джейхун Байрамов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ильхам АлиевИльхам АлиевФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова. Соответсвующие распоряжение за подписью азербайджанского лидера опубликовано на сайте главы государства в четверг, 16 июля.

«Освободить Эльмара Магеррам оглы Мамедъярова от должности министра иностранных дел Азербайджанской Республики», - сказано в документе.

Согласно распоряжению главы государства внешнеполитическое ведомство возглавит Джейхун Байрамов, который с 2018 года Байрамов занимал пост министра образования. «Назначить Джейхуна Азиз оглы Байрамова министром иностранных дел Азербайджанской Республики», - говорится в президентском распоряжении.

Мамедъяров занимал возглавлял МИД с 2004 года. Накануне Алиев раскритиковал главу внешнеполитического ведомства за отсутствие на рабочем месте после начала активной фазы конфликта на границе с Арменией.

Напомним конфликт из-за Нагорного Карабаха долгое время оставался «спящим», но 12 июля Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе. В азербайджанском Минобороны утверждают, что уничтожили армянский опорный пункт. Ереван сообщил о гибели двух армянских офицеров. В Баку заявили об убийстве 11 азербайджанских военных. 15 июля, В МИД Армении и Азербайджана выразили готовность к переговорам, а наблюдателей ОБСЕ снова вернут в регион

ИСТОЧНИК KP.RU

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