Туроператоры рассказали изменился ли спрос на отдых по России из-за коронавируса
Туроператоры оценили изменения спроса россиян на отдых по стране. На поведение туристов повлияли три фактора: закрытие границ в связи с пандемией коронавируса, возможное падение доходов, а также страх перед заражением. Кроме того, открылся турсезон в 2020 году позже обычного, только с 1 июля.
Но туроператоры уже могут оценить, как отреагировали россияне на возможность путешествовать по стране.
- Пока у нас есть очень осторожный прогноз относительно того, что внутренние турпотоки увеличатся на 10-15 процентов по сравнению с летним периодом прошлого года,- рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она сказала, что значительных показателей роста турпотоков не замечается, несмотря на высокий спрос - этот сезон будет короче обычного, поскольку начался позже.
В Ростуризме ранее сообщили, что в этом году популярен не только морской отдых. Россияне насиделись дома во время самоизоляции и многим хочется больше двигаться, поэтому есть спрос на активный туризм.
ИСТОЧНИК KP.RU