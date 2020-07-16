2020-07-16T15:50:45+03:00
Общество

Туроператоры рассказали изменился ли спрос на отдых по России из-за коронавируса

Туристический сезон в 2020 года стартовал позже обычного, с 1 июля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Турсезон в 2020 году будет короче обычногоТурсезон в 2020 году будет короче обычногоФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Туроператоры оценили изменения спроса россиян на отдых по стране. На поведение туристов повлияли три фактора: закрытие границ в связи с пандемией коронавируса, возможное падение доходов, а также страх перед заражением. Кроме того, открылся турсезон в 2020 году позже обычного, только с 1 июля.

Но туроператоры уже могут оценить, как отреагировали россияне на возможность путешествовать по стране.

- Пока у нас есть очень осторожный прогноз относительно того, что внутренние турпотоки увеличатся на 10-15 процентов по сравнению с летним периодом прошлого года,- рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она сказала, что значительных показателей роста турпотоков не замечается, несмотря на высокий спрос - этот сезон будет короче обычного, поскольку начался позже.

В Ростуризме ранее сообщили, что в этом году популярен не только морской отдых. Россияне насиделись дома во время самоизоляции и многим хочется больше двигаться, поэтому есть спрос на активный туризм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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