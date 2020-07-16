Туроператоры рассказали изменился ли спрос на отдых по России из-за коронавируса

16 Июль 2020 2020-07-16T15:22:10+03:00

Туристический сезон в 2020 года стартовал позже обычного, с 1 июля

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Туроператоры оценили изменения спроса россиян на отдых по стране. На поведение туристов повлияли три фактора: закрытие границ в связи с пандемией коронавируса, кризис и возможное падение доходов и страх перед возможным заражением. Кроме того, открылся турсезон в 2020 году позже обычного, только с 1 июля.

Но туроператоры уже могут оценить, как отреагировали россияне на возможность путешествовать по стране.

- Пока у нас есть очень осторожный прогноз относительно того, что внутренние турпотоки увеличатся на 10-15 процентов по сравнению с летним периодом прошлого года,- рассказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU