2020-07-16T15:27:37+03:00
Происшествия

Задержан директор центра суррогатного материнства, клиентами которого были Пугачева и Галкин

Источники уверяют, что он стал одним из фигурантов дела о торговле детьми
Елена АКИМОВА
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Задержан директор центра суррогатного материнства, клиентами которого были Пугачева и ГалкинЗадержан директор центра суррогатного материнства, клиентами которого были Пугачева и ГалкинФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В Москве задержан директор центра суррогатного материнства, клиентами которого были Пугачева и Галкин. Они обращались в клинику для подбора кандидата, когда решили завести детей.

Как стало известно сайту mk.ru, 53-летний Владислав Мельников возглавляет Европейский центр суррогатного материнства. В последний раз он выходил на связь 13 июля, около полуночи. После этого мужчину задержали и переправили в ИВК на Петровку, 38.

Спустя два дня из изолятора поступил вызов медикам, так как у задержанного начались проблемы со здоровьем. У мужчины обострились старые хвори - флегмона стопы.

Было решено перевести бизнесмена в 20 городскую больницу, где он находится под конвоем.

Пока достоверно нельзя утверждать, что Мельникова задержали именно в рамках дела о торговле детьми. Накануне Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов: врачей-акушеров и репродуктологов.

Следствие настаивает, что медики организовали прибыльный бизнес и сбывали новорожденных младенцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Афера раскрылась после того, как в одной из квартир в городском округе Одинцово нашли несколько новорожденных детей.

О младенцах стало известно, когда в квартире умер новорожденный мальчик. Врачи скорой приехали на вызов и ахнули: помимо умершего крохи в квартире с двумя нянями были еще трое младенцев.

Что касается Владислава Мельникова, то он известен в области суррогатного материнства. Клиенты его центра не только состоятельные люди, часто среди них можно встретить известных личностей. Например, в этом центре подбирали суррогатную мать для Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Пятерых младенцев нашли в московской квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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