Смертность от коронавируса в отделениях интенсивной терапии снизилась на треть

16 Июль 2020 2020-07-16T16:10:05+03:00

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Ученые считают, что смертность от коронавируса с марта по май снизилась на треть. Речь идет о пациентах, находящихся в отделении интенсивной терапии.

Оценку провели в Бристольском университете на основании данных 24 международных исследований. Результаты опубликованы в журнале Anesthesia.

Снижение показателей смертности ранее считали одним из подтверждений того, что коронавирус становится менее опасным, вирус мутирует. Но в Бристольском университете видят причину в другом - пациентов просто стали лучше лечить, ведь появляются новые препараты, о самом вирусе ученые узнают все больше и больше.

- Уровень смертности снизился с 59,5% в конце марта до 42% в конце мая - относительное снижение почти на треть.,- сказано в исследовании.

На тот момент в арсенале врачей уже было два препарата для лечения больных в критическом состоянии - препарат против Эбола, ремдезивир и противовоспалительный стероид дексаметазон.

В России одобрены три новых лекарства от коронавируса, ожидается, что один из них, Авифавир, появится в аптеках уже в июле.

- Мы ожидаем, что показатели смертности будут улучшаться и дальше благодаря лекарствам,- сказал ведущий автор исследования Тим Кук, профессор-консультант NHS по анестезии в Бристольском университете.

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ИСТОЧНИК KP.RU