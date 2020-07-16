2020-07-16T16:09:22+03:00
Экономика

«Главная задача - дать людям работать»: Путин поручил полностью восстановить рынок труда

Президент призвал использовать все инструменты для роста занятости и доходов людей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин назвал восстановление рынка труда главной задачей российской экономики, и призвал использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, для роста занятости и доходов россиян.

«Сейчас самая главная наша задача экономической политики – восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи. Вновь подчеркну, задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена», - сказал российский лидер

Как писал сайт kp.ru, на совещании глава государства рассказал о ситуации на рынке труда в России. Он отметил, что пандемия коронавируса привела к увеличению числа безработных, в стране «всё ещё сохраняются сложности», и увеличилась безработица - в центрах занятости зарегистрировано 3 миллиона человек.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера назвал проблему сокращения числа бедных россиян приоритетной для правительства и президента. Премьер-министр Михаил Мишустин также назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей кабмина

Владимир Путин на совещании по вопросам бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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