16 Июль 2020 2020-07-16T15:44:40+03:00

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Во Франции врачи выявили первый случай, когда нерожденный ребенок заразился коронавирусом.

23-летняя беременная женщина поступила в больницу 24 марта, будучи уже на последнем триместре. Будущая мама жаловалась на сильный кашель и температуру 38,6 градусов. Врачи сразу же заподозрили коронавирус, и вскоре их догадки подтвердились. Тест на COVID-19 дал положительный результат.

Через три дня, 27 марта, с помощью кесарева сечения на свет появился мальчик весом 2,5 килограмма. Сразу же после рождения у него выявили коронавирус. Ребенку оказали своевременное лечение, и уже на пятый день его состояние стабилизировалось. Новорожденного вместе с мамой выписали из больницы на 18-ый день, пишет Nature Communications.

Врачи уверены, что малыш заразился инфекцией еще в утробе матери. Это показывают и анализы, которые говорят о том, что вирус попал к ребенку через кровь мамы. Поэтому вероятность заражения во время или после родов медики полностью исключают.

- Врачи должны понимать, что такое возможно. Разумеется, это редкий случай, но такое может произойти, и больница должна быть к этому готова, - подчеркнул главврач отделения интенсивной терапии для новорожденных Даниэль де Лука.

ИСТОЧНИК KP.RU