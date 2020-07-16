Во время карантина средний пробег машин сократился в два раза
Во время ограничительных мер по коронавирусу россияне куда менее активно использовали автомобили. Большинство оставались дома, а те, кто выезжал, сокращали маршрут по минимуму. В итоге, средний пробег авто сократился более чем в два раза, на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Компании «АльфаСтрахование» и Raxel Telematics провели исследование, которое показалось, в каких городах ездили меньше всего.
Где реже всего ездили на машинах во время пандемии:
Сочи – снижение на 90%,
Мурманск – 90%,
Челябинск – 90%,
Москва – 55%,
Санкт-Петербург – 45%.
А вот в Иркутске, Владивостоке и Ижевске падение было совсем минимальным, не более 10-20 процентов, сообщает газета «Известия».
Ранее была названа сумма, которую добровольцы получат за испытание вакцины от коронавируса. Им выплатят по 100 тысяч рублей. Вакцина от коронавируса разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи на основе векторной платформы, которая использовалась и для разработки вакцины против вируса Эбола.
ИСТОЧНИК KP.RU