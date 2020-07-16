Организаторы сообщили о переносе шествия «Бессмертного полка»

16 Июль 2020 2020-07-16T16:11:45+03:00

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Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, не состоится. Об этом сообщили организаторы, уточнив, что решение о его проведении будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

«Шествие Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», - приводит «Интерфакс» слова сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой.

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертный полк России» Василий Лановой предложил провести предлагает провести акцию памяти 9 мая следующего года. Он отметил, что десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, вспоминали подвиги страдавших на полях ВОВ, «чествовали живых и почтили память ушедших» 9 мая, 22 и 24 июня

«Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?», - отметил Лановой.

Напомним, провести шествие «Бессмертный полк» 26 мая 2020 предложил президент России Владимир Путин, но добавил, что если специалисты увидят какие-то риски для здоровья граждан, то акцию перенесут еще на месяц. Российский лидер подчеркнул, что самое главное – это безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU