2020-07-16T16:11:45+03:00
Общество

Организаторы сообщили о переносе шествия «Бессмертного полка»

Акция памяти была запланировано на 26 июля
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Организаторы сообщили о переносе шествия «Бессмертного полка»Организаторы сообщили о переносе шествия «Бессмертного полка»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, не состоится. Об этом сообщили организаторы, уточнив, что решение о его проведении будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки в стране.

«Шествие Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу Бессмертного полка, так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями», - приводит «Интерфакс» слова сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой.

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертный полк России» Василий Лановой предложил провести предлагает провести акцию памяти 9 мая следующего года. Он отметил, что десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, вспоминали подвиги страдавших на полях ВОВ, «чествовали живых и почтили память ушедших» 9 мая, 22 и 24 июня

«Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?», - отметил Лановой.

Напомним, провести шествие «Бессмертный полк» 26 мая 2020 предложил президент России Владимир Путин, но добавил, что если специалисты увидят какие-то риски для здоровья граждан, то акцию перенесут еще на месяц. Российский лидер подчеркнул, что самое главное – это безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Перейдем в систему доносов»: Адвокат рассказал, что ждет россиян после принятия закона о нарушении тишины
Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году
АТОР: Треть российских турагентств покинут рынок из-за кризиса пандемии коронавируса
Берлин назвал вымогательством санкции США по «Северному потоку»
В Совфеде усомнились в возможности штрафовать на 50 тысяч рублей за шум
Британская подводная лодка едва не протаранила паром с сотнями пассажиров
В России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года
Путин оценил масштабы кризиса, вызванного пандемией коронавируса
Синоптик рассказала о погоде на выходные с 18 по 20 июля
Исследование доказывает, что красное мясо вызывает ускоренное старение
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по АЭС в Армении
Покричать на долины Исландии: Министерство туризма страны предлагает необычный отдых
Организаторы сообщили о переносе шествия «Бессмертного полка»
Нерожденный ребенок заразился коронавирусом