2020-07-16T16:28:36+03:00
В мире

Азербайджан пригрозил ракетным ударом по АЭС в Армении

Баку пойдет на такой шаг, если Ереван решит нанести удары по стратегическим объектам страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Азербайджан заявил о готовности нанести ракетный удар по АЭС в АрменииАзербайджан заявил о готовности нанести ракетный удар по АЭС в АрменииФото: REUTERS
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Глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы заявил о готовности Баку нанести ракетный удар с высокой точность по Мецаморской АЭС в Армении в случае, если Ереван решит нанести удары по стратегическим объектам Азербайджана.

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», - заявил полковник

Напомним конфликт из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, а в мае 1994 года был установлен режим прекращения огня. Однако накануне, 12 июля, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в артиллерийских обстрелах на границе. В азербайджанском Минобороны утверждают, что уничтожили армянский опорный пункт. Ереван сообщил о гибели двух армянских офицеров, а Баку заявил об убийстве 11 азербайджанских военных.

В минувшую среду, 15 июля, в МИД Армении и Азербайджана выразили готовность к переговорам, а наблюдателей ОБСЕ снова вернут в регион. Однако сегодня, 16 июля, Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боёв с Арменией. Баку обвинил Ереван в обстреле населённые пункты

Ереван и Баку сообщают об обострении конфликта на границе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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