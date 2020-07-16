2020-07-16T16:07:16+03:00
Общество

Синоптик рассказала о погоде на выходные с 18 по 20 июля

Дышаться будет легко, но на пляж не отправишься
Елена АКИМОВА
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Синоптик рассказала о погоде на выходныеСиноптик рассказала о погоде на выходныеФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптик рассказала, какая погода будет в Москве на предстоящих выходных с 18 по 20 июля. Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что температура воздуха будет комфортной.

Совсем скоро от прохладной погоды не останется и следа. Теплые ночи помогут стабилизировать дневную температуру.

- Показатели в районе климатической нормы, по крайней мере в Москве. В пятницу днём в Москве уже появятся прояснения, но не обойдётся без небольшого дождя. В воскресенье возможны грозы, — рассказала Макарова RT.

В первый выходной ожидается +21°С, а во второй воздух прогреется до 22 °С.

- Будет в меру влажно и солнечно. Возможен небольшой дождь, но удушающая жара не опустится на город. Воздух свежий, самый подходящий для прогулок, - заключила синоптик.

Начало новой рабочей недели тоже будет комфортным, изнуряющая жара обойдет город стороной. В понедельник температура воздуха прогреется до +22...+23 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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