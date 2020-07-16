16 Июль 2020 2020-07-16T16:37:45+03:00

В России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Пенсионный фонд России (ПФР) начал автоматически оформлять СНИЛС на детей, которые родились с 15 июля текущего года. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг.

В фонде пояснили, что номер индивидуального лицевого счета пришлют в личный кабинет мамы ребенка на едином портале госуслуг. Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ

«Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме», - сказал глава ПФР Максим Топилин.

По данным фонда, за первые сутки работы сервиса, введённого в эксплуатацию в четверг, 15 июля, в личный кабинет на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5 300 детей.

Отмечается, что для семей, которые усыновили детей, сохранится прежний порядок оформления СНИЛС. Все объясняется, тем что необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

ИСТОЧНИК KP.RU