2020-07-16T16:37:45+03:00
Общество

В России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года

Номер индивидуального лицевого счета пришлют в личный кабинет мамы ребенка на едином портале госуслуг
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 годаВ России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Пенсионный фонд России (ПФР) начал автоматически оформлять СНИЛС на детей, которые родились с 15 июля текущего года. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг.

В фонде пояснили, что номер индивидуального лицевого счета пришлют в личный кабинет мамы ребенка на едином портале госуслуг. Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ

«Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме», - сказал глава ПФР Максим Топилин.

По данным фонда, за первые сутки работы сервиса, введённого в эксплуатацию в четверг, 15 июля, в личный кабинет на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5 300 детей.

Отмечается, что для семей, которые усыновили детей, сохранится прежний порядок оформления СНИЛС. Все объясняется, тем что необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД РФ назвал туманным заявление Британии о вмешательстве России в британские выборы
«Перейдем в систему доносов»: Адвокат рассказал, что ждет россиян после принятия закона о нарушении тишины
Сергей Шнуров будет баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году
АТОР: Треть российских турагентств покинут рынок из-за кризиса пандемии коронавируса
Берлин обвинил США в нарушение суверенитета Европы
В Совфеде усомнились в возможности штрафовать на 50 тысяч рублей за шум
Британская подводная лодка едва не протаранила паром с сотнями пассажиров
В России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года
Путин оценил масштабы кризиса, вызванного пандемией коронавируса
Синоптик рассказала о погоде на выходные с 18 по 20 июля
Исследование доказывает, что красное мясо вызывает ускоренное старение
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по АЭС в Армении
Покричать на долины Исландии: Министерство туризма страны предлагает необычный отдых
Организаторы сообщили о переносе шествия «Бессмертного полка»
Нерожденный ребенок заразился коронавирусом