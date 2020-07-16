В России начали автоматически оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года
Пенсионный фонд России (ПФР) начал автоматически оформлять СНИЛС на детей, которые родились с 15 июля текущего года. Соответствующий сервис реализован на портале Госуслуг.
В фонде пояснили, что номер индивидуального лицевого счета пришлют в личный кабинет мамы ребенка на едином портале госуслуг. Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ
«Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме», - сказал глава ПФР Максим Топилин.
По данным фонда, за первые сутки работы сервиса, введённого в эксплуатацию в четверг, 15 июля, в личный кабинет на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5 300 детей.
Отмечается, что для семей, которые усыновили детей, сохранится прежний порядок оформления СНИЛС. Все объясняется, тем что необходимые сведения могут представить только сами усыновители.
ИСТОЧНИК KP.RU