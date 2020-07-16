2020-07-16T16:38:14+03:00
В мире

Британская подводная лодка едва не протаранила паром с сотнями пассажиров

Случай произошел в 2018 году
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Британская субмарина едва не протаранила паром с сотнями пассажировБританская субмарина едва не протаранила паром с сотнями пассажировФото: Сергей КУЛЕШОВ
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6 ноября 2018 года у побережья Шотландии едва не случилась трагедия: подводная лодка и паром чудом избежали столкновения. Результаты расследования этого морского происшествия опубликовали только сейчас.

В отчете говорится, что экипажи двух судов находились в "непосредственной опасности". Столкновения удалось избежать в последний момент - наблюдатель на мостике парома увидел приближающийся перископ подлодки, когда тот был уже на расстоянии 250 ярдов (около 228 метров).

Капитан парома быстро нашел выход из критической ситуации и отдал приказ резко повернуть. Это спасло жизни, как минимум 282 человек, находившихся на борту судна, пишет Daily Mail.

Как позже выяснилось, экипаж подлодки неправильно рассчитал скорость парома и расстояние до него. В отделе расследований назвали эту ошибку одной из самых серьезных в новейшей истории. Эксперты уверены, что если бы не правильные действия экипажа парома, столкновение было бы катастрофическим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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