В Совфеде усомнились в возможности штрафовать на 50 тысяч рублей за шум

16 Июль 2020 2020-07-16T16:39:11+03:00

Валерий Рязанский уверен, что это слишком высокие цифры

Изменить размер текста: A A

В Совете федерации прокомментировали предложение повысить штрафы для шумных соседей. Их предлагают поднять до 50 тысяч рублей. Такую сумму придется заплатить тому, кто нарушает тишину в многоквартирном доме в ночное время.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что такую инициативу точно не поддержат. К тому же, устанавливать общие санкции для всех регионов нельзя – это вопрос местных органов самоуправления.

- Поэтому вопросы продолжительности светового дня — для каждого региона тоже свои правила (северные, южные территории), — отметил в беседе с RT парламентарий.

Штрафные санкции являются крайними мерами и данные суммы слишком высоки.

- Размер штрафных санкций — дело относительное. Но надо ли поднимать до 50 тыс. — не знаю, сомневаюсь, что поддержат такую инициативу, - отмечает парламентарий.

Он уверен, что предельная сумма - это десять тысяч рублей.

- Реальная сумма до 10 тыс. рублей. Этого вполне достаточно для такой формы наказания за содеянное, — пояснил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU