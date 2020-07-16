В Совфеде усомнились в возможности штрафовать на 50 тысяч рублей за шум
В Совете федерации прокомментировали предложение повысить штрафы для шумных соседей. Их предлагают поднять до 50 тысяч рублей. Такую сумму придется заплатить тому, кто нарушает тишину в многоквартирном доме в ночное время.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что такую инициативу точно не поддержат. К тому же, устанавливать общие санкции для всех регионов нельзя – это вопрос местных органов самоуправления.
- Поэтому вопросы продолжительности светового дня — для каждого региона тоже свои правила (северные, южные территории), — отметил в беседе с RT парламентарий.
Штрафные санкции являются крайними мерами и данные суммы слишком высоки.
- Размер штрафных санкций — дело относительное. Но надо ли поднимать до 50 тыс. — не знаю, сомневаюсь, что поддержат такую инициативу, - отмечает парламентарий.
Он уверен, что предельная сумма - это десять тысяч рублей.
- Реальная сумма до 10 тыс. рублей. Этого вполне достаточно для такой формы наказания за содеянное, — пояснил парламентарий.
ИСТОЧНИК KP.RU