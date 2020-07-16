2020-07-16T17:03:43+03:00
Политика

Берлин обвинил США в нарушение суверенитета Европы

Германия заявила, что «твердо отвергает» американские санкции против «Северного потока - 2»
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Берлин назвал вымогательством санкции США по «Северному потоку»Берлин назвал вымогательством санкции США по «Северному потоку»Фото: REUTERS
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Санкции Вашингтона в отношении «Северного потока – 2» противозаконны и нарушают суверенитет Евросоюза. Такое заявлении сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Объявляя о мерах, которые несут санкционную угрозу, в том числе европейским предприятиям, американское правительство пренебрегает суверенитетом Европы и правом самой решать, где и как покупать энергию», - заявил глава МИД

Маас подчеркнут, что европейская энергетическая политика осуществляется в Европе, а не в США. Министр также заявил, что Германия «твердо отвергает» ограничительные меры против «Северного потока – 2», и считает неверным вводить санкции против партнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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