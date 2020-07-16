2020-07-16T16:56:42+03:00
Общество

АТОР: Треть российских турагентств покинут рынок из-за кризиса пандемии коронавируса

Компании не справятся с падением спроса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Туристическая отрасль считается одной из наиболее пострадавшихТуристическая отрасль считается одной из наиболее пострадавшихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В АТОР (Ассоциация туроператоров России) считают, что в этом году до трети турагентств уйдут с рынка, не выдержав кризиса. На отрасль повлияла пандемия коронавируса, закрытие границ и снижение спроса на их услуги, колебание цена на валюту, из-за чего есть сложности по предпродаже пакетных туров.

Директор АТОР Майя Ломидзе ранее уже заявляла, что туристическая отрасль России выйдет из этого кризиса измененной. Речь идет о сокращении числа компаний, увольнениях сотрудников и ликвидации целых организаций.

- Мы не проводили специальный мониторинг, но, согласно экспертной оценке, в результате кризиса туристической отрасли, вызванного пандемией коронавируса, рынок покинут порядка 20-30% туристических агентств,- сообщила Ломидзе РИА Новости.

Она же сообщила, что пока наблюдается спрос на туры по России, но в этом году сезон будет короче, поскольку начался не с 1 июня, а с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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