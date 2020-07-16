2020-07-16T18:15:58+03:00
Общество

Якушев рассказал, какие строительные компании получат субсидирование

Глава Минстроя объяснил, на какие меры поддержки могут рассчитывать организации отрасли
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ЯкушевВладимир ЯкушевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Минстроя Владимир Якушев рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о компаниях, которые получат государственную поддержку.

- По прежней схеме, когда люди несли деньги за жилье напрямую застройщикам, у нас в России построили 500 миллионов квадратных метров. Большинство, конечно, добропорядочные застройщики. Но появилась серьезная гвардия людей, которые не получили квартиры,- рассказал в эфире программы "Вечерний Мардан" Владимир Якушев.

Президент поставил задачу защитить денежные средства граждан, так появились эскроу-счета. Теперь деньги тех, кто хочет купить квартиру в новостройке хранятся на специальном счету в банке. Застройщик же берет кредит, а не распоряжается деньгами дольщиков, только по оформлению квартир собственность, счета для застройщика размораживают.

Переход на проектное финансирование был напряженным, признал министр. В 20 регионах есть проблемы с платежеспособностью. Поэтому есть компании, которые не могут реализовать проекты, несмотря на то, что у них все параметры удовлетворительные, но снижена "маржа".

- Маржа - разница между себестоимостью и ценой. Если она ниже 15 процентов, возникают проблемы. Таких субъектов, где есть подобные проблемы, больше 20. Продать дороже определенной цифры жилье невозможно, есть планка по региону,- объяснил министр. - Чтобы продолжалось строительство – нужны меры поддержки. Поэтому президент инициировал введение программы софинансирования в таких случаях.

Добпропорядочные застройщики получат субсидирвоание процентной ставки. Документы в Минстрое уже готовят.

Он также сообщил, что рассматривается вопрос продления сроков льготной ипотеки под 6,5 процентов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у России есть уникальный шанс решить жилищный вопрос граждан. Многие россияне уже воспользовались возможностью взять кредит на новостройку по сниженной ставке - выдано займов по программе на 182 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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