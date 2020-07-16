2020-07-16T17:59:51+03:00
Общество

Фильм Алексея Учителя «Цой» выйдет на экраны 27 августа

Режиссер отметил, что картина появится в прокате спустя 30 лет после аварии
Анастасия РЫШКОВА
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Фильм «Цой» появится в широком прокате в конце августаФильм «Цой» появится в широком прокате в конце августаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Компания Sony Pictures объявила о выходе фильма Алексея Учителя «Цой» в прокат. Картина, посвященная лидеру группы кино, выйдет на экраны в конце августа.

"Рады сообщить, что 27 августа в День российского кино компания Sony Pictures выпустит в широкий прокат новый фильм Алексея Учителя "Цой"", - сообщили в пресс-службе компании.

Как отметил сам Алексей Учитель картина выйдет на экраны спустя 30 лет после аварии. Он сказал, что его работа – это дань памяти легендарному музыканту.

"Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниям, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений", - сказал режиссер.

Он отметил, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, очень важно выпустить картину сейчас.

Фильм будет основан на событиях жизни Виктора Цоя. В главных ролях снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Евгений Цыганов, Игорь Верник, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Надежда Калеганова, Илья Дель и Виталий Коваленко.

Съемки велись с июля 2019 года. От части события фильма будут вымышлены, а главный герой будет водитель автобуса, который попадет в смертельное ДТП.

Напомним, Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Авария произошла произошла на трассе "Слока - Талси" под Тукумсом в Латвии. Его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Икарусом». Ранее в своем интервью Алексей Учитель заявлял о том, что не хочет, чтобы Виктора Цоя исполнял, кто-то из актеров. Он решил, что музыканта никто не будет играть в его картине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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