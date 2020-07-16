Фильм Алексея Учителя «Цой» выйдет на экраны 27 августа
Компания Sony Pictures объявила о выходе фильма Алексея Учителя «Цой» в прокат. Картина, посвященная лидеру группы кино, выйдет на экраны в конце августа.
"Рады сообщить, что 27 августа в День российского кино компания Sony Pictures выпустит в широкий прокат новый фильм Алексея Учителя "Цой"", - сообщили в пресс-службе компании.
Как отметил сам Алексей Учитель картина выйдет на экраны спустя 30 лет после аварии. Он сказал, что его работа – это дань памяти легендарному музыканту.
"Я был лично знаком с Виктором Цоем, много снимал его, общался с его ближайшим окружением. Очень дорожу связанными с ним воспоминаниям, ценю его человеческие качества и восхищаюсь мощью его таланта, который и много лет спустя проникает в умы и сердца людей самых разных поколений", - сказал режиссер.
Он отметил, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, очень важно выпустить картину сейчас.
Фильм будет основан на событиях жизни Виктора Цоя. В главных ролях снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Евгений Цыганов, Игорь Верник, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Надежда Калеганова, Илья Дель и Виталий Коваленко.
Съемки велись с июля 2019 года. От части события фильма будут вымышлены, а главный герой будет водитель автобуса, который попадет в смертельное ДТП.
Напомним, Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Авария произошла произошла на трассе "Слока - Талси" под Тукумсом в Латвии. Его «Москвич» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Икарусом». Ранее в своем интервью Алексей Учитель заявлял о том, что не хочет, чтобы Виктора Цоя исполнял, кто-то из актеров. Он решил, что музыканта никто не будет играть в его картине.
ИСТОЧНИК KP.RU