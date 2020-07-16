2020-07-16T18:07:22+03:00
Общество

В России выдано льготной ипотеки под 6,5 процентов на 182 миллиарда рублей

Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сказал глава Минстроя Владимир Якушев
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ЯкушевВладимир ЯкушевФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России рассматривают вопрос продления сроков льготной ипотеки под 6,5 процентов и снижение ставки.

- Исторически низкую ставку установил ЦБ - 4,5 процента. Дальше все зависит от экономики, производительности труда,- сказал глава Минстроя Владимир Якушев в эфире программы на Радио "Комсомольская правда" "Вечерний Мардан". - Что касается льготной ипотеки, эта мера оказалась эффективной и своевременной. С 20 апреля начала работать программа, за это время выдано кредитов на 182 миллиарда рублей.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что есть исторический шанс решить жилищный вопрос в России. По его инициативе введена новая льготная ипотечная программа – ставка при покупке на новое жилье снижена до 6,5 процентов.

Действовать программа будет до осени 2020 года, причем во всех регионах страны. Чтобы получить ипотеку по сниженной ставке, нужно иметь российское гражданство. А вот на вторичку программа не распространяется, поскольку стоит задача не только поддержать граждан, но и оказать поддержку строительной отрасли.

Владимир Якушев подтвердил, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге увеличат максимальный размер стоимости квартиры, попадающую под действие программы, до 12 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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